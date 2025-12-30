PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raserei endet mit Überschlag

Grevenbroich (ots)

Am späten Heiligabend (24. Dezember) hat ein 19-Jähriger einen Alleinunfall verursacht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war er kurz nach 23.30 Uhr auf der Grevenbroicher Straße in Fahrtrichtung Wevelinghoven unterwegs und überschritt dabei nach bisherigem Erkenntnisstand die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern deutlich.

In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Sein Pkw durchbrach einen Zaun, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Grünstreifen zu Liegen. Der 19-jährige Fahrer sowie ein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Unfalls - es gibt Zeugenberichte über ein weiteres, dunkles Fahrzeug, dass mit dem Unfallwagen ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

Weiterführende Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:50

    POL-NE: Unbekannte scheitern bei Einbruch in Imbiss

    Grevenbroich (ots) - An der Grevenbroicher Von-Bodelschwingh-Straße haben Unbekannte offenbar versucht, in einen gastronomischen Betrieb einzubrechen. Die Betreiber des Imbisses konnten deutliche Hebelmarkten an der Tür feststellen. Der Einbruchsversuch dürfte zwischen Samstag, 27. Dezember, 16 Uhr, und Montag, 29. Dezember, 10 Uhr, stattgefunden haben. Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt und bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:45

    POL-NE: Geldbörsen entwendet

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (29.12.) kam es zu einem Taschendiebstahl in einer Einkaufspassage an der Straße "Ostwall". Gegen 14:30 Uhr hielt sich eine 71-jährige Bedburgerin in einem Modegeschäft auf und bemerkte eine unbekannte weibliche Person hinter sich. Kurze Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ihre Handtasche offenstand und zwei Geldbörsen mit Bargeld entwendet wurden. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau, welche auf circa 45 Jahre ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:45

    POL-NE: Polizisten in Zivil stellen 19-jährigen Raser

    Kaarst (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 30. Dezember, war ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei auf der Landstraße 381 unterwegs und beabsichtige, kurz vor Büttgen auf die Landstraße 154 abzubiegen. Während die Beamten kurz vor Mitternacht an der Rot zeigenden Ampel warteten, befuhr ein weiteres Fahrzeug aus Richtung Kleinenbroich die Straße, beschleunigte an der Kreuzung stark und fuhr über die rote Ampel. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren