Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raserei endet mit Überschlag

Grevenbroich (ots)

Am späten Heiligabend (24. Dezember) hat ein 19-Jähriger einen Alleinunfall verursacht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war er kurz nach 23.30 Uhr auf der Grevenbroicher Straße in Fahrtrichtung Wevelinghoven unterwegs und überschritt dabei nach bisherigem Erkenntnisstand die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern deutlich.

In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Sein Pkw durchbrach einen Zaun, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Grünstreifen zu Liegen. Der 19-jährige Fahrer sowie ein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Unfalls - es gibt Zeugenberichte über ein weiteres, dunkles Fahrzeug, dass mit dem Unfallwagen ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

Weiterführende Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell