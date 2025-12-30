PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörsen entwendet

Grevenbroich (ots)

Am Montag (29.12.) kam es zu einem Taschendiebstahl in einer Einkaufspassage an der Straße "Ostwall". Gegen 14:30 Uhr hielt sich eine 71-jährige Bedburgerin in einem Modegeschäft auf und bemerkte eine unbekannte weibliche Person hinter sich. Kurze Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ihre Handtasche offenstand und zwei Geldbörsen mit Bargeld entwendet wurden. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau, welche auf circa 45 Jahre geschätzt wird. Sie sei circa 155 Zentimeter bis 160 Zentimeter groß und habe lange braune Haare.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können oder die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

   Die Polizei rät:
   - Tragen Sie Wertsachen, Geld, Zahlungskarten und Ausweispapiere 
     immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
     oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch 
     mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf 
     ihrer Seite im Internet unter: 
     polizei.nrw/artikel/taschendiebstah 
     l-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

