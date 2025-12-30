Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizisten in Zivil stellen 19-jährigen Raser

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 30. Dezember, war ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei auf der Landstraße 381 unterwegs und beabsichtige, kurz vor Büttgen auf die Landstraße 154 abzubiegen. Während die Beamten kurz vor Mitternacht an der Rot zeigenden Ampel warteten, befuhr ein weiteres Fahrzeug aus Richtung Kleinenbroich die Straße, beschleunigte an der Kreuzung stark und fuhr über die rote Ampel.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Das verdächtige Fahrzeug fuhr zunächst am Rand der Ortslage Büttgen, weiter in Richtung Glehn und dann wieder zurück nach Büttgen. Dabei wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 beziehungsweise 70 Stundenkilometern offenbar deutlich überschritten. Zudem missachtete das Fahrzeug weitere Verkehrsregeln und wendete mehrfach spontan. Erst zurück in Büttgen passte der Fahrer - ein 19-jähriger Neusser - seine Geschwindigkeit an und reagierte auf das gegebene Haltesignal der Polizei. Es ergaben sich im weiteren Verlauf keine Hinweise auf eine verminderte Fahrtüchtigkeit.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Unbeteiligte wurden während der Verfolgungsfahrt nicht gefährdet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell