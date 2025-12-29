Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Küche gerät in Brand

Meerbusch (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Montag (29.12.), gegen 04:40 Uhr, aufgrund eines Küchenbrandes zu einem Reihenhaus an der Karl-Arnold-Straße in Büderich gerufen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Im Bereich der Küche und im Hausflur entstand ein Gebäudeschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine brennende Kerze brandursächlich sein.

Der 91 Jahre alte Wohnungsinhaber wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Er hatte Rauchgase eingeatmet.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.

