Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Küche gerät in Brand

Meerbusch (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Montag (29.12.), gegen 04:40 Uhr, aufgrund eines Küchenbrandes zu einem Reihenhaus an der Karl-Arnold-Straße in Büderich gerufen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Im Bereich der Küche und im Hausflur entstand ein Gebäudeschaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine brennende Kerze brandursächlich sein.

Der 91 Jahre alte Wohnungsinhaber wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Er hatte Rauchgase eingeatmet.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

