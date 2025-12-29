Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Müllcontainer geraten in Brand
Dormagen (ots)
Der Inhalt zweier Müllcontainer am Fichtenweg ist am Freitag (26.12.), gegen 01:30 Uhr, in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor.
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
