Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Müllcontainer geraten in Brand

Dormagen (ots)

Der Inhalt zweier Müllcontainer am Fichtenweg ist am Freitag (26.12.), gegen 01:30 Uhr, in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

