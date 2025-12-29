PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Zigaretten

Neuss (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben Diebe mit einem bislang unbekannten Sprengmittel einen Zigarettenautomaten geöffnet und die darin befindlichen Packungen gestohlen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (25.12.), gegen 22:15 Uhr, an der Euskirchener Straße.

Eine Zeugin hatte zuvor zwei Mal einen Knall wahrgenommen und dann den offenstehenden Automaten entdeckt. Hinweise auf den oder die Täter und zur genauen Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.

Am Samstag (27.12.), gegen 00:05 Uhr, versuchten Unbekannte in einer Entfernung von etwa 100 Metern erfolglos einen weiteren Zigarettenautomaten zu öffnen. Bei der Tat wurde das Innenleben des Automaten an der Euskirchener Straße auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Beute machten die Täter in diesem Fall augenscheinlich nicht.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

