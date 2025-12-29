PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gartenlaube gerät in Vollbrand

Meerbusch (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (25.12.), gegen 15:30 Uhr, eine Gartenlaube an der Büdericher Straße in Vollbrand geraten. Feuerwehr und Polizei waren aufgrund einer aufsteigenden Rauchwolke zu der Kleingartenanlage gerufen worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, konnten aber das vollständige Abbrennen der Gartenhütte nicht verhindern. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

