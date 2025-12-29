Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gartenlaube gerät in Vollbrand

Meerbusch (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (25.12.), gegen 15:30 Uhr, eine Gartenlaube an der Büdericher Straße in Vollbrand geraten. Feuerwehr und Polizei waren aufgrund einer aufsteigenden Rauchwolke zu der Kleingartenanlage gerufen worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, konnten aber das vollständige Abbrennen der Gartenhütte nicht verhindern. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell