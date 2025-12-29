PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet auf Fahrrad

Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (23.12.) versuchte eine unbekannte Person in ein Hotel an der Hindenburgstraße einzubrechen. Ein Zeuge konnte gegen 20 Uhr laute Geräusche aus Richtung der Eingangstür vernehmen und erblickte beim Öffnen eine unbekannte Person.

Nach ersten Erkenntnissen verstaute der mutmaßliche Tatverdächtige sein Werkzeug in einem Rucksack. Der Zeuge hielt ein Fahrrad, welches sich vor dem Hotel befand, fest. Der mutmaßliche Einbrecher nahm dem Korschenbroicher das Fahrrad wieder ab und flüchtete damit in Richtung Hannengassse.

Der Tatverdächtige ist männlich, hat eine sehr kräftige, aber sportliche Statur und trug eine braune Lederjacke sowie eine schwarze Mütze. Bei dem Rad soll es sich um ein hochwertiges E-Bike gehandelt haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

