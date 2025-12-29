Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Samstag, 27. Dezember, ist ein Unbekannter offenbar in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße in Neuss-Holzheim eingebrochen. Gegen 02:50 Uhr schlug der Tatverdächtige offenbar ein Fenster ein und gelangten so in den Gastraum. Ein dort aufgestellter Spielautomat wurde mit Gewalt geöffnet und das Bargeldfach gestohlen.

Der Einbrecher - männlich, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und vermummt mit einer Sturmhaube - entkam anschließend in unbekannte Richtung. Über die Schadenshöhe gibt es aktuell noch keine Erkenntnisse. Eine durch die Polizei unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

