Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahmen nach bewaffnetem Raub in Wohnung

Niederkassel / Neuss (ots)

Nachfolgend teilen wir die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis:

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung mit Bildanlage: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6185439

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Niederkassel (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6176502) hat die Polizei am Montag (22. Dezember) drei Tatverdächtige festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Täter am 09. Dezember 2025 gemeinschaftlich und bewaffnet, unter dem Vorwand Münzen kaufen zu wollen, Zutritt zu einem Wohnhaus in Niederkassel. Dort sollen sie einen Bewohner überwältigt und beraubt haben. Anschließend flüchteten die Täter mit Münzen und Schmuck in einem fünfstelligen Wert.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen. Am Montagmorgen (22. Dezember) wurden aufgrund eines richterlichen Beschlusses Durchsuchungsmaßnahmen bei dem 27-Jährigen in Neuss durchgeführt. In der Folge ergaben sich weitere Hinweise auf seine zwei mutmaßlichen Mittäter im Alter von 24 und 19 Jahren.

Auch deren Wohnungen wurden aufgrund richterlicher Beschlüsse durchsucht. Da Erkenntnisse über eine mögliche Bewaffnung der Tatverdächtigen vorlagen, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW hinzugezogen.

Im Rahmen der Durchsuchungen nahmen die Einsatzkräfte den 24- und 19-Jährigen widerstandlos fest. Niemand wurde verletzt. Der 27-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Seine beiden mutmaßlichen Komplizen werden am heutigen Tag (23. Dezember) einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.

Bei den Durchsuchungen stellten die Polizeibeamten unter anderem eine Schusswaffe, eine Schreckschusspistole, einen Elektroschocker und ein Einhandmesser sicher. Zudem wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Darüber hinaus konnten einige Münzen der zuvor geraubten Münzsammlung sichergestellt werden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz dauern an. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell