PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 19-Jährige am Bahnhof Berlin-Ostkreuz angegriffen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Montagabend sollen zwei Frauen am Bahnhof Berlin-Ostkreuz eine Heranwachsende geschlagen und getreten haben. Die Bundespolizei nahm die beiden vorläufig fest.

Gegen 19 Uhr sollen zwei Frauen in einem WC-Bereich eines Schnellrestaurants auf dem Ringbahnsteig des Bahnhofes in eine verbale Auseinandersetzung mit einer weiteren Frau geraten sein. Im Zuge des Streits soll die 19-Jährige von einer der Frauen zu Boden geschubst und anschließend von beiden am Boden liegend geschlagen und getreten worden sein.

Einsatzkräfte nahmen das Duo vorläufig fest. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen der Deutschen zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden ukrainischen Staatsangehörigen im Alter von 41 und 53 Jahren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten das Duo auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:33

    BPOLD-B: Reisetasche gestohlen - Taschendieb festgenommen

    Berlin - Mitte (ots) - Montagvormittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser die Reisetasche einer Reisenden in einem ICE entwendet haben soll. Gegen 10:40 Uhr erkannten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen polizeibekannten Taschendieb im Berliner Hauptbahnhof. Nach Meldung einer 63-jährigen Deutschen soll dieser eine Stunde zuvor im Zug ihre Reisetasche entwendet haben. Die Beamtinnen und ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:36

    BPOLD-B: Über 500 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt

    Frankfurt (Oder) (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten am Mittwochvormittag einen Kleintransporter auf der Autobahn 12 fest, der bis unters Dach mit Pyrotechnik beladen war. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten die rund 1.500 pyrotechnischen Erzeugnisse im Wert von über 4.000 Euro. Gegen 11 Uhr kontrollierte eine Streife einen in Frankreich zugelassenen Kleintransporter auf der BAB 12 bei Frankfurt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren