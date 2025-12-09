Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 19-Jährige am Bahnhof Berlin-Ostkreuz angegriffen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Montagabend sollen zwei Frauen am Bahnhof Berlin-Ostkreuz eine Heranwachsende geschlagen und getreten haben. Die Bundespolizei nahm die beiden vorläufig fest.

Gegen 19 Uhr sollen zwei Frauen in einem WC-Bereich eines Schnellrestaurants auf dem Ringbahnsteig des Bahnhofes in eine verbale Auseinandersetzung mit einer weiteren Frau geraten sein. Im Zuge des Streits soll die 19-Jährige von einer der Frauen zu Boden geschubst und anschließend von beiden am Boden liegend geschlagen und getreten worden sein.

Einsatzkräfte nahmen das Duo vorläufig fest. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen der Deutschen zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden ukrainischen Staatsangehörigen im Alter von 41 und 53 Jahren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten das Duo auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell