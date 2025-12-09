PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisetasche gestohlen - Taschendieb festgenommen

Berlin - Mitte (ots)

Montagvormittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser die Reisetasche einer Reisenden in einem ICE entwendet haben soll.

Gegen 10:40 Uhr erkannten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen polizeibekannten Taschendieb im Berliner Hauptbahnhof. Nach Meldung einer 63-jährigen Deutschen soll dieser eine Stunde zuvor im Zug ihre Reisetasche entwendet haben. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den algerischen Staatsangehörigen ein.

Es ist beabsichtigt, den 38-Jährigen im Laufe des Dienstags einem Haftrichter zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls vorzuführen.

Die Bundespolizei warnt vor Taschendiebstahl in der Weihnachtszeit. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://bundespolizei.de/aktuelles/meldungen/bundespolizei-warnt-vor-taschendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

