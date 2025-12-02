BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Mitte (ots) - Dienstagabend nahm die Bundespolizei einen Mann fest, nachdem dieser mit einer CO2-Waffe auf einen Reisenden geschossen haben soll. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen 18:15 Uhr soll ein Mann unvermittelt mit einer Gasdruckwaffe auf einen Reisenden im Eingangsbereichs des Berliner Hauptbahnhofs geschossen haben. Zwei sich in der Nähe befindliche Zeugen bemerkten die täuschend echt aussehende ...

