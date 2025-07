Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 25 Jahre alter Motorradlenker am Samstag (12.07.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 16.25 Uhr in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der 25-Jährige fuhr mit seiner KTM auf der Landesstraße 1110 von Hohenhaslach in Richtung Großsachsenheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve kurz nach der Abzweigung "In die Bannhalde" nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem Grünstreifen stürzte er und prallte gegen eine Betonstützmauer. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell