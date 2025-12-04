Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Über 500 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt

Frankfurt (Oder) (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten am Mittwochvormittag einen Kleintransporter auf der Autobahn 12 fest, der bis unters Dach mit Pyrotechnik beladen war. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten die rund 1.500 pyrotechnischen Erzeugnisse im Wert von über 4.000 Euro.

Gegen 11 Uhr kontrollierte eine Streife einen in Frankreich zugelassenen Kleintransporter auf der BAB 12 bei Frankfurt (Oder). Fahrer und Beifahrer wiesen sich mit französischen ID-Karten aus.

Bei der Überprüfung des Kleintransporters konnten mehr als 500 Kilogramm pyrotechnische Erzeugnisse der Kategorien F2 und F3, mit einer Nettoexplosivmasse von knapp 80 Kilogramm festgestellt werden, die der 24-jährige Beifahrer zuvor im polnischen Gorzow gekauft hatte. Die mitgeführten Quittungen bestätigten den Kauf.

Einsatzkräfte verbrachten den Kleintransporter ist in die Dienststelle. Der Entschärfungsdienst der Bundespolizei entlud dort den Transporter und übernahm die beschlagnahmte Pyrotechnik, um diese im Anschluss der Asservierung und einer später vorgesehenen Vernichtung zuzuführen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen den 24-jährigen Franzosen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gestatteten die Beamtinnen und Beamten die Weiterreise.

