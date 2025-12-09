Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Pyrotechnik

Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) (ots)

Sonntagabend beschlagnahmte die Bundespolizei verbotene Pyrotechnik mit einem Gesamtgewicht von rund 70 Kilogramm Sprengmasse in Küstrin-Kietz.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüften die Beamtinnen und Beamten gegen 20 Uhr den Fahrer eines in Berlin zugelassenen Fahrzeuges am ehemaligen Grenzübergang in Küstrin-Kietz.

Bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte 15.000 Vogelschreckpatronen mit einer Nettosprengmasse von rund 60 Kilogramm, mehrere Kartons verschiedener Feuerwerkskörper (Kategorie F3 und F4) und vier Kugelbomben mit einer Nettosprengmasse von rund acht Kilogramm. Eine Einfuhrgenehmigung und weitere erforderliche Berechtigungsdokumente konnte der deutsche Staatsangehörige nicht vorlegen.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die in Deutschland verbotene Pyrotechnik und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie Waffengesetz ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte der 22-Jährige seine Reise ohne die verbotenen Feuerwerkskörper und Munition fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell