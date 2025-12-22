PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Kaarst (ots)

Am Dienstag (09.12.) gegen 13:30 Uhr wartete ein 68-jähriger Kaarster mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Martinusstraße / Alte Heerstraße an einer roten Ampel. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Kaarster bei grünzeigender Ampel los - zeitgleich bog ein Bus der Linie 860 von der Martinusstraße in Richtung Rathaus ab. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Zusammenstoß mit dem Kaarster auf seinem Fahrrad. Zwei Busfahrer stiegen aus dem Bus aus und erkundigten sich bei dem Herrn. Eine Fußgängerin war ebenfalls vor Ort. Nach kurzer Zeit verließen die Personen die Örtlichkeit. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt und das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Der eine Busfahrer sei Anfang 30, circa 170 Zentimeter groß und trug einen Drei-Tage-Bart. Der zweite Busfahrer, welcher nicht gefahren sei, wird auf 30 bis 34 Jahre geschätzt. Er sei circa 175 Zentimeter groß. Die Fußgängerin sei circa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Sie habe blonde Haare und Tätowierungen an der Hand.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

