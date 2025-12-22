PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Junge wird auf Schulweg angefahren

Kaarst (ots)

Ein 10 Jahre alter Schüler wurde am Freitag (19.12.), gegen 14:00 Uhr, kurz vor der Einmündung Am Dreieck / Maubisstraße von hinten angefahren und leicht verletzt.

Der Junge war nach Schulschluss mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Dreieck unterwegs, als sich von hinten ein Oldtimer näherte und dessen Fahrer die Hupe betätigte. Anschließend berührte das Auto das Schutzblech des Fahrrades. Der Schüler kam zwar nicht zu Fall, verletzte sich aber am rechten Fuß.

Nach dem Überqueren der Einmündung in Richtung Neusser Straße zeigte der Autofahrer dem Jungen zudem den Mittelfinger. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen grauen beziehungsweise silbernen Oldtimer mit großen Scheinwerfern handeln.

Beschreibung des Fahrers:

männlich, circa 70 Jahre alt, graue Haare

Beschreibung der Beifahrerin:

weiblich, circa 70 Jahre alt, grau/blonde Haare

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren auch der Verlust des Führerscheins.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

