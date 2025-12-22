PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendieb nutzt Anrempeltrick

POL-NE: Taschendieb nutzt Anrempeltrick
Kaarst (ots)

Eine 77 Jahre alte Frau aus Neuss wurde am Samstagvormittag (20.12.) auf dem Rathausplatz in Büttgen das Opfer eines Taschendiebes.

Gegen 09:30 Uhr wurde die Seniorin von einem Unbekannten von hinten angerempelt. Der Mann umfasste kurz ihre Taille, als wolle er sie stützen und entfernte sich anschließend mit einer Entschuldigung. Später bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, große schlanke Statur, hellbeige Mütze, dunkelgrüne Jacke

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Die Polizei rät: - Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Ihre Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

