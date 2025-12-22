Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Seniorin

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (27.11), gegen 16:20 Uhr, ging eine 88-jährige Meerbuscherin zu Fuß an der Einmündung "Lessingstraße / Wanheimer Straße". Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer den Gehweg in Richtung Witzfeldstraße und kollidierte an der Einmündung mit 88-jährigen Dame. Die Seniorin stürzte zu Boden und der unbekannte Mann setze seine Fahrt fort. Unbeteiligte Zeugen riefen den Rettungswagen und die Meerbuscherin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den unbekannten E-Scooter-Fahrer. Dieser sei jünger als 25 Jahre und trug eine helle Hose sowie dunkle Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell