Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliche erbeuten Handtasche

Grevenbroich (ots)

Am Montag (22.12.), gegen 12:35 Uhr, wurde einer 78 Jahre alten Frau im Grevenbroicher Bend, etwa in Höhe des Schneckenhauses, die Handtasche entwendet. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Im Ried.

Die Seniorin war nach eigenen Angaben auf ihrem Fahrrad unterwegs, als ihr zwei Jugendliche entgegenkamen. Einer der Jugendlichen lief auf die sie zu und entwendete die im Fahrradkorb am Lenker liegende Handtasche. Die Grevenbroicherin stürzte und verletzte sich leicht am Knie.

Die Handtasche der Bestohlenen wurde in der Nähe eines Mülleimers am Ausgang des Bend auf Höhe der Straße Im Ried wieder aufgefunden. Von der Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.

Personenbeschreibung:

männlich, etwa 14 bis 16 Jahre alt, zwischen 170 und 190 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung

Zeugen, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell