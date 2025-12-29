PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brennende Müllcontainer in Büderich

Meerbusch (ots)

In der Nacht zu Samstag, 27. Dezember, ist es im Meerbuscher Stadtteil Büderich zu mehreren Feuern gekommen. Gegen 04:30 Uhr wurde auf der Dorfstraße ein Feuer gemeldet, drei Abfallcontainer waren in Brand geraten und die Flammen hatten bereits auf eine benachbarte Hecke übergegriffen. Die Feuerwehr konnte löschen, die Abfallcontainer wurden zerstört und die Vegetation stark beschädigt, weiterer Schaden entstand jedoch nicht.

Nur wenige Minuten später wurden die Beamten zu einem weiteren brennenden Abfallcontainer an der Matarestraße gerufen. Auch hier konnte die Feuerwehr die Flammen rechtzeitig unter Kontrolle bringen. Kurz nach 5 Uhr kam es außerdem zu einem weiteren Feuer, diesmal an der Friedensstraße, wo zwei Papiercontainer brannten. Auch hier konnte das Feuer gelöscht werden, ehe es zu weiterem Schaden kam. Kurz zuvor war es bereits im an Meerbusch angrenzenden Teil von Düsseldorf zu mehreren Feuern gekommen.

Die zeitliche und örtliche Nähe der Feuer sowie das gleich gelagerte Vorgehen lassen Brandstiftung sowie einen Zusammenhang wahrscheinlich erscheinen. Bei dem Tatverdächtigen könnte es sich um einen Mann im Alter von Ende 30 bis Anfang 40 handeln, von europäischem Erscheinungsbild und kräftiger Statur. Er soll mit braunen Schuhen, einer verwaschenen Jeans und einem Parka mit Fellkapuze bekleidet gewesen sein sowie eine Kapuze und eine Baseball-Kappe getragen haben. Er trug einen Drei-Tage-Bart. Unterwegs war er mit einem weißen Einkaufsbeutel.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weiterführende Zeugenhinweise, die telefonisch unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

