POL-NE: Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zieht nach den Weihnachtsfeiertagen Bilanz.

Neuss (ots)

Über die Feiertage mussten die Beamten zu insgesamt 359 akuten Einsätzen ausrücken (2024: 414), der einsatzintensivste Tag war dabei der Heiligabend mit 130 Einsätzen (2024: 158).

Nach Städten verteilt sich die Einsatzlage wie folgt:

Neuss: 150 Einsätze (2024: 192) Grevenbroich: 55 Einsätze (2024: 56) Dormagen: 37 Einsätze (2024: 50) Meerbusch: 49 Einsätze (2024: 36) Kaarst: 25 Einsätze (2024: 30) Jüchen: 14 Einsätze (2024: 17) Korschenbroich: 21 Einsätze (2024: 16) Rommerskirchen: 13 Einsätze (2024: 6).

Dazu kommen Einsätze etwa auf den Autobahnen oder in an den Kreis angrenzenden Gebieten.

Über die Feiertage ereigneten sich 62 Verkehrsunfälle (2024: 50), davon 1 mit Personenschaden (2024: 3). Die Polizei wurde zu 32 Ruhestörungen (2024: 27) und 16 Streitigkeiten (2024: 18) gerufen. Es wurden 26 Einbrüche (2024: 21) gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten zu 8 Bränden (2024: 7) aus. Es kam zu 9 Fällen von Körperverletzung (2024: 7).

Allgemein liegt die Einsatzlage im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger.

Herausragende Vorfälle verzeichnet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss jedoch nicht.

Glücklicherweise wurden über Weihnachten im Kreisgebiet keine Einsatzkräfte bei Einsätzen verletzt.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Resümee der Weihnachtstage.

27.12./em

