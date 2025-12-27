PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zieht nach den Weihnachtsfeiertagen Bilanz.

Neuss (ots)

Über die Feiertage mussten die Beamten zu insgesamt 359 akuten Einsätzen ausrücken (2024: 414), der einsatzintensivste Tag war dabei der Heiligabend mit 130 Einsätzen (2024: 158).

Nach Städten verteilt sich die Einsatzlage wie folgt:

Neuss: 150 Einsätze (2024: 192) Grevenbroich: 55 Einsätze (2024: 56) Dormagen: 37 Einsätze (2024: 50) Meerbusch: 49 Einsätze (2024: 36) Kaarst: 25 Einsätze (2024: 30) Jüchen: 14 Einsätze (2024: 17) Korschenbroich: 21 Einsätze (2024: 16) Rommerskirchen: 13 Einsätze (2024: 6).

Dazu kommen Einsätze etwa auf den Autobahnen oder in an den Kreis angrenzenden Gebieten.

Über die Feiertage ereigneten sich 62 Verkehrsunfälle (2024: 50), davon 1 mit Personenschaden (2024: 3). Die Polizei wurde zu 32 Ruhestörungen (2024: 27) und 16 Streitigkeiten (2024: 18) gerufen. Es wurden 26 Einbrüche (2024: 21) gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten zu 8 Bränden (2024: 7) aus. Es kam zu 9 Fällen von Körperverletzung (2024: 7).

Allgemein liegt die Einsatzlage im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger.

Herausragende Vorfälle verzeichnet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss jedoch nicht.

Glücklicherweise wurden über Weihnachten im Kreisgebiet keine Einsatzkräfte bei Einsätzen verletzt.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Resümee der Weihnachtstage.

27.12./em

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:08

    POL-NE: Festnahmen nach bewaffnetem Raub in Wohnung

    Niederkassel / Neuss (ots) - Nachfolgend teilen wir die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis: Link zur ursprünglichen Pressemitteilung mit Bildanlage: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6185439 Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Niederkassel (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6176502) hat die Polizei am Montag (22. Dezember) drei Tatverdächtige ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:58

    POL-NE: Jugendliche erbeuten Handtasche

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (22.12.), gegen 12:35 Uhr, wurde einer 78 Jahre alten Frau im Grevenbroicher Bend, etwa in Höhe des Schneckenhauses, die Handtasche entwendet. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Im Ried. Die Seniorin war nach eigenen Angaben auf ihrem Fahrrad unterwegs, als ihr zwei Jugendliche entgegenkamen. Einer der Jugendlichen lief auf die sie zu und entwendete die im Fahrradkorb am Lenker ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:50

    POL-NE: Unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Seniorin

    Meerbusch (ots) - Am Donnerstag (27.11), gegen 16:20 Uhr, ging eine 88-jährige Meerbuscherin zu Fuß an der Einmündung "Lessingstraße / Wanheimer Straße". Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer den Gehweg in Richtung Witzfeldstraße und kollidierte an der Einmündung mit 88-jährigen Dame. Die Seniorin stürzte zu Boden und der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren