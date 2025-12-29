Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Fahrzeuge in Widdeshoven und Hoennigen aufgebrochen

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Heiligabend ist es in den zu Rommerskirchen gehörenden Ortsteilen Widdeshoven und Hoenningen zu zahlreichen Pkw-Aufbrüchen gekommen. Nach aktuellem Stand waren einer oder mehrere Täter zwischen 23 Uhr am Dienstag, 23. Dezember, und 8 Uhr am Morgen des 24. Dezember unterwegs.

Dabei wurden mehr als zehn Fahrzeuge angegangen, teilweise die Scheiben eingeschlagen, und die Innenräume durchsucht. Bei den Taten wurden offenbar in den Autos gelagerte Wertgegenstände, Bargeld und Dokumente entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund von räumlicher und zeitlicher Nähe sowie des vergleichbaren Vorgehens der Tatverdächtigen kann derzeit ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun. Lagern Sie nichts von Wert in ihrem Fahrzeug, auch nicht, wenn es nur kurz abgestellt wird. Das Auto ist kein Safe.

