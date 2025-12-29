PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche und zwei Festnahmen

Rhein-Kreis Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Freitag (26.12.) wurden eingesetzte Beamte gegen 22:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße in Grevenbroich gerufen. Eine Zeugin hatte zuvor Geräusche aus dem Garten vernommen und gesehen, wie eine unbekannte Person durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus gelangte.

Die Dame informierte daraufhin die Polizei, welche das Objekt unter anderem mit der Hilfe eines Diensthundes absuchten. In dem Haus konnten zwei Tatverdächtige, ein 34-jähriger Mann aus Grevenbroich und ein 53-jähriger Mann ebenfalls aus Grevenbroich angetroffen werden.

Einer der Männer wurde von dem Diensthund aufgespürt - der Mann hatte sich hinter Regalen versteckt. Der zweite mutmaßliche Einbrecher konnte in einem weiteren Zimmer angetroffen werden. Die beiden Männer wurden festgenommen und zu einer Wache gebracht. Es wurden zwei Rucksäcke mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug und Schmuck sichergestellt.

Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden diese nach Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

In der vergangenen Woche ist es insgesamt zu 33 Einbrüchen im Kreisgebiet gekommen. Allein in Neuss schlugen mutmaßliche Einbrecher 10-mal zu. Neun Taten hat die Polizei in Grevenbroich verzeichnet sowie acht in Meerbusch. In Kaarst wurden drei Taten registriert und in Jüchen, Korschenbroich sowie Rommerskirchen wurde jeweils eine Tat gemeldet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.

Sie wollen mehr zum Einbruchschutz erfahren oder sich beraten lassen? Sie wollen Ihre Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen mitteilen? Dann kontaktieren Sie Ihre Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

