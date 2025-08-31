Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet von Cuxhaven - Flüchtige im Bereich des Schlossparks gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am späten Samstagabend (30.08.2025) fiel Polizeibeamten in Cuxhaven gegen 22:10 Uhr im Rahmen der Streife ein älterer PKW Audi A4 mit entsiegelten Kennzeichen in der Steinmarner Straße auf.

Der Fahrzeugführer missachtete die gegebenen Anhaltesignale und versuchte mit höchstmöglicher Geschwindigkeit mit dem PKW zu entnommen. Die Fahrt setzte sich durch das Stadtgebiet fort, wobei der Fahrzeugführer mehrfach rote Ampeln überfuhr und einen Radfahrer an einer Ampel gefährdete.

Die Verfolgungsfahrt setze sich in Richtung Innenstadt fort. Im Bereich des Schlossparks stoppte der PKW und der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer flüchteten fußläufig. Beide konnten im unmittelbaren Nahbereich gestellt werden.

Beim Fahrzeugführer handelte es sich um einen 19-jährigen Cuxhavener, welcher bereits mehrmals mit Verfolgungsfahrten in Erscheinung getreten ist. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei seinem Beifahrer handelte es sich um einen 18-jährigen Cuxhavener. Das Fahrzeug war noch zugelassen, die angebrachten Kennzeichen gehörten jedoch nicht mehr zum Fahrzeug.

Sollten Sie durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sein, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell