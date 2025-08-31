Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte nach körperlicher Auseinandersetzung von zwei Personengruppen in Cuxhaven - Zwei Polizeibeamte leicht verletzt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich des Karl-Olfers-Platzes/Poststraße in Cuxhaven. Gemeldet wurden ca. 30 beteiligte Personen.

Bei Eintreffen starker Polizeikräfte schrien sich die Personen noch immer an und konnten nur aufwändig unter Vorhalt von Pfefferspray und Schlagstöcken voneinander getrennt werden. Beides musste jedoch nicht eingesetzt werden.

Nach Aufnahme des Sachverhalts wurden allen Personen Platzverweise erteilt. Ein 24-jähriger Cuxhavener kam dieser Aufforderung trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Hiergegen leistete er massiven Widerstand, indem er mehrfach versuchte die Beamten zu treten. Ein 25-jähriger Polizeibeamter wurde hierdurch leicht verletzt. Noch während der Ingewahrsamnahme mischte sich eine bislang unbekannte Person ein und trat hierbei ebenfalls nach den Beamten und verletzte dabei den 25-jährigen Polizeibeamten sowie einen 37-jährigen Beamten ebenfalls leicht.

Die Person konnte im Anschluss unerkannt flüchten. Erst nach Hinzuziehung weiterer Kräfte beruhigte sich die Lage vor Ort. Die Polizeibeamten sind weiter dienstfähig.

Der Grund der ursprünglichen Auseinandersetzung ist bislang unklar. Es wurden diverse Strafverfahren wegen Körperverletzung, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch eingeleitet.

Sollten unabhängige Zeugen etwas gesehen haben und Angaben zu der bislang unbekannten Person machen können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

