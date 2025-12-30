Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Feuer an der Ritterstraße: Brandermittler gehen von technischem Defekt aus

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Heiligabend hat ein Feuer ein Einfamilienhaus an der Kaarster Ritterstraße zerstört. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Person musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei sowie couragierten Nachbarn gelang es, mehrere Hausbewohner mit Hilfe von Leitern in Sicherheit zu bringen, bevor es zu noch schwereren Folgen kommen konnte. Das Haus erlitt beim Feuer massive Schäden und ist nicht mehr bewohnbar.

Im Nachgang haben die spezialisierten Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 der Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Untersuchungen vor Ort haben ergeben, dass das Feuer aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen technischen Defekt verursacht wurde, Ausgangspunkt war vermutlich eine schadhafte Lampe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell