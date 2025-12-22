Polizei Hamburg

POL-HH: 251222-2. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.12.2025, 22:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Volksdorf, Meiendorfer Weg

Am Samstagabend hat ein Unbekannter eine 49-jährige Frau im Stadtteil Volksdorf überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 154) ging die Frau in Richtung der U-Bahn-Station "Meiendorfer Weg" als sie in Höhe eines Kletterparks unvermittelt von einem Unbekannten zu Boden gestoßen wurde und sich hierbei leicht verletzte. Der Mann ergriff die Handtasche der 49-Jährigen und flüchtete anschließend in ein angrenzendes Waldstück.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und einem Diensthund führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Handtasche konnte im Rahmen der Fahndung aufgefunden und durch Beamtinnen und Beamten sichergestellt werden.

Der mutmaßliche Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 180 bis 190 cm groß - schlanke Statur - Schwarz - bekleidet mit schwarzer Laufkleidung mit Reflektoren - trug eine Kapuze über den Kopf gezogen

Das LKA 154 führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

