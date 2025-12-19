PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251219-3. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen nach schwerem Raub in Hamburg-Uhlenhorst

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.10.2025, 03:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Schwanenwik

Nachdem ein Unbekannter Ende Oktober ein Ehepaar in seiner Wohnung in Hamburg-Uhlenhorst überfallen und mit Reizgas verletzt hatte, haben Einsatzkräfte nun zwei Tatverdächtige verhaftet.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung vom 27.10.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6146143 verwiesen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 144) sowie der Auswertung der gesicherten Tatortspuren gerieten ein 35-jähriger Deutscher und ein 54-jähriger Albaner in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen und eine Garage. Gegen den 35-Jährigen erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl sowie einen Arrestbeschluss über einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Die Ermittlerinnen und Ermittler vollstreckten heute Morgen die Beschlüsse in den Hamburger Stadtteilen Bergedorf, Lurup und Heimfeld sowie in Seevetal (Niedersachsen) und stellten dabei umfangreiche Beweismittel sicher.

Der 35-jährige Deutsche und der 54-jährige Albaner, gegen den bereits in einem anderen Verfahren ein Haftbefehl vorlag, wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040 4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:36

    POL-HH: 251219-1. Polizei nimmt zwei mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Blankenese fest

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 18.12.2025, 17:39 Uhr Tatort: Hamburg-Blankenese, Am Kiekeberg Am Donnerstagabend haben Einsatzkräfte zwei 51- und 52-jährige Montenegriner vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt für spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19 / "Castle") geführt. ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:47

    POL-HH: 251218-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-St. Georg

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 17.12.2025, 21:10 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Norderstraße; Hamburg-Stellingen, Warnstedtstraße; Schleswig-Holstein, Halstenbek Gestern Abend lockte ein Unbekannter einen 41-Jährigen mutmaßlich unter einem Vorwand zu einem Treffen in Hamburg-St. Georg und überfiel ihn anschließend. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Nach den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren