Polizei Hamburg

POL-HH: 251219-3. Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen und Haftbefehlen nach schwerem Raub in Hamburg-Uhlenhorst

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.10.2025, 03:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Schwanenwik

Nachdem ein Unbekannter Ende Oktober ein Ehepaar in seiner Wohnung in Hamburg-Uhlenhorst überfallen und mit Reizgas verletzt hatte, haben Einsatzkräfte nun zwei Tatverdächtige verhaftet.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung vom 27.10.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6146143 verwiesen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 144) sowie der Auswertung der gesicherten Tatortspuren gerieten ein 35-jähriger Deutscher und ein 54-jähriger Albaner in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen und eine Garage. Gegen den 35-Jährigen erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl sowie einen Arrestbeschluss über einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Die Ermittlerinnen und Ermittler vollstreckten heute Morgen die Beschlüsse in den Hamburger Stadtteilen Bergedorf, Lurup und Heimfeld sowie in Seevetal (Niedersachsen) und stellten dabei umfangreiche Beweismittel sicher.

Der 35-jährige Deutsche und der 54-jährige Albaner, gegen den bereits in einem anderen Verfahren ein Haftbefehl vorlag, wurden bei den Durchsuchungsmaßnahmen verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell