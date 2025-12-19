PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251219-1. Polizei nimmt zwei mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Blankenese fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.12.2025, 17:39 Uhr

Tatort: Hamburg-Blankenese, Am Kiekeberg

Am Donnerstagabend haben Einsatzkräfte zwei 51- und 52-jährige Montenegriner vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt für spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19 / "Castle") geführt.

Aufgrund der Auslösung des Einbruchsalarms eines Wohnhauses hatten mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen dieses aufgesucht und festgestellt, dass sich im Inneren zwei verdächtige Personen aufhielten. Die Beamtinnen und Beamten forderten die Männer im Verlauf auf, das Gebäude zu verlassen und sich der Polizei zu stellen.

Einer der Verdächtigen sprang kurz darauf unvermittelt von einem etwa drei Meter hohen Balkon und flüchtete zu Fuß in Richtung des Blankeneser Treppenviertels. Sein Komplize, ein 52-jähriger Montenegriner, ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen.

Umgehend durchgeführte Fahndungsmaßnahmen, an denen maßgeblich auch der Polizeihubschrauber "Libelle 2" beteiligt war, führten zum Antreffen des Flüchtigen im Stadtteil Nienstedten. Die Polizeikräfte nahmen den 51-jährigen Montenegriner daraufhin vorläufig fest. Da er sich zuvor beim Sprung vom Balkon an der Hand verletzt hatte, wurde er durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Die Männer werden nach Abschluss erkennungsdienstlicher Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen, die nun vom LKA 19 / "Castle" fortgeführt werden.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

