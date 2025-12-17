Polizei Hamburg

POL-HH: 251217-3. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.12.2025, 05:53 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Stiftstraße

Nachdem es heute Morgen durch einen noch Unbekannten im Stadtteil St. Georg zu einem mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff auf eine 39-Jährige kam, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich die 39-Jährige auf ihrem Weg zur Arbeit, als sie der Unbekannte in der Stiftstraße - in dem Bereich zwischen Steindamm und Alexanderstraße - von hinten attackierte und in mutmaßlich sexueller Absicht berührte.

Die Frau setzte sich zur Wehr, woraufhin der

- circa 185 große, - schlanke und - komplett dunkle gekleidete

Täter von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Die 39-Jährige erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen werden nun beim LKA 42 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die heute Morgen rund um die Stiftstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell