POL-HH: 251217-2. Polizei nimmt mutmaßlichen Laubeneinbrecher in Hamburg-Langenhorn vorläufig fest

Tatzeit: 16.12.2025, Abend-/Nachtstunden Tatort: Hamburg-Langenhorn, Kleingartenkolonie zwischen den Straßen Krohnstieg und Eekboomkoppel

Nach einem Zeugenhinweis haben Einsatzkräfte einen 46-jährigen Litauer vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht in fünf Lauben einer Langenhorner Kleingartenkolonie eingebrochen zu sein.

Ein Laubenbesitzer informierte die Polizei, nachdem er gegen 23:40 Uhr auf seinem Mobiltelefon einen Hinweis auf eine fremde Person in seiner Laube im Kleingartenverein am Krohnstieg erhalten hatte. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Diensthund beteiligt war, entdeckten Polizistinnen und Polizisten den Tatverdächtigen unter einem Laubhaufen.

Als der Mann die Situation erkannte, ging er mit einem zunächst nicht näher definierbaren Gegenstand auf die Beamtinnen und Beamten zu. Da der mutmaßliche Einbrecher trotz Aufforderung nicht stoppte, gab ein Polizist einen Warnschuss in die Luft ab. Die Einsatzkräfte nahmen den litauischen Staatsangehörigen daraufhin widerstandslos fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie unter anderem eine Zange und eine Taschenlampe bei dem Tatverdächtigen auf.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche heute Morgen durch das zuständige Einbruchsdezernat der Region Nord (LKA 142) übernommen wurden und noch andauern.

Der 46-Jährige, der derzeit im Verdacht steht, in der vergangenen Nacht in fünf Lauben eingebrochen zu sein, soll noch heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden.

