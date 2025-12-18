Polizei Hamburg

POL-HH: 251218-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.12.2025, 21:10 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Norderstraße; Hamburg-Stellingen, Warnstedtstraße; Schleswig-Holstein, Halstenbek

Gestern Abend lockte ein Unbekannter einen 41-Jährigen mutmaßlich unter einem Vorwand zu einem Treffen in Hamburg-St. Georg und überfiel ihn anschließend. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 114) verabredete sich der 41-Jährige mit einer Frau über ein Datingportal im Hamburger Stadtteil St. Georg. Am Treffpunkt, den der Mann mit einem Fahrzeug aufsuchte, wurde er unvermittelt von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht. Dieser setzte sich ebenfalls in das Fahrzeug, nötigte den 41-Jährigen zur Weiterfahrt und lenkte ihn bis zur Warnstedtstraße in Hamburg-Stellingen. Dort forderte er die Herausgabe von Bargeld, zwang den 41-Jährigen zum Aussteigen und flüchtete anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Kieler Straße. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Halstenbek (S-H) verlassen aufgefunden.

Der 41-Jährige wurde durch den Überfall nicht verletzt. Er beschreibt den mutmaßlichen Räuber wie folgt:

- männlich - circa 180 cm groß - normale Statur - trug eine OP-Maske - bekleidet mit blauen Jeans und trug einer dunklen Kapuze

Die Ermittlungen des LKA 114 dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell