POL-HH: 251219-2. Schwer verletzter Fußgänger in Hamburg-Barmbek-Nord - Zeugenaufruf

Unfallzeit: 13.12.2025, vor 08:55 Uhr

Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße

Letzten Samstagmorgen ist ein 19-Jähriger auf der Straße liegend in Hamburg-Barmbek-Nord schwer verletzt aufgefunden worden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden Passanten auf einen 19-jährigen Mann aufmerksam, der unterhalb der Bahnbrücke Barmbek auf der Fahrbahn der Fuhlsbüttler Straße lag. Der Mann wies schwere Verletzungen, unter anderem eine Fraktur des Beckens, auf und konnte keine näheren Angaben zu den Geschehnissen machen.

Eingetroffene Rettungskräfte transportierten den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeikommissariats 31 übernahmen die Unfallaufnahme vor Ort.

Die zuständige Verkehrsdirektion Ost (VD 32) hat nun die Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten gehen inzwischen davon aus, dass der 19-Jährige durch einen Verkehrsunfall verletzt wurde.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und / oder anderweitig Hinweise geben können, gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

