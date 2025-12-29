PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Täter ermittelt - Nachtrag zu den Pressemeldungen: "Räuber erbeuten Schmuck und Wertsachen" und "Festnahmen nach bewaffnetem Raub in Wohnung"

Neuss (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 27.10.2025, um 15:04 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Räuber erbeuten Schmuck und Wertsachen" über den Überfall auf eine 95 Jahre alte Frau am Nordparkweg in Neuss. Zwei unbekannte Männer hatten bei der Tat am Samstagabend (25.10.), gegen 22:15 Uhr, die Herausgabe von Schmuck und Bargeld erpresst.

Im Rahmen dreier Festnahmen nach einem bewaffneten Raub in Wohnung in Niederkassel (wir berichteten mit Pressemeldung vom 23.12.2025, um 14:08 Uhr, unter dem Titel "Festnahmen nach bewaffnetem Raub in Wohnung") und den anschließenden Ermittlungen, konnte die oben beschriebene Tat aus Neuss zwischenzeitlich geklärt werden.

In seiner Vernehmung hat der 19 Jahre alte Festgenommene aus Neuss gestanden, in der Umgebung des Nordparkwegs als Aufpasser fungiert zu haben. Seine beiden Komplizen, der 27 Jahre alte Festgenommene aus Neuss und der 24 Jahre alte Festgenommene aus Neuss, sollen die Tat gemeinsam ausgeführt haben.

Das Trio befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 12 aus Neuss dauern weiterhin an.

Links zu den zitierten Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6146142 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6185475

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

