POL-LB: Böblingen: Trickdiebe nutzen Hilfsbereitschaft aus

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Frauen sprachen am Samstag (15.03.2025) gegen 16:00 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen einen 60-jährigen Mann an und baten ihn um Spenden. Da der 60-Jähige kein Bargeld dabeihatte, bot er den Frauen an, ihn zu seiner Wohnanschrift in der Sindelfinger Straße zu begleiten. In der Wohnung bat eine der Frauen den hilfsbereiten Mann um einen Kaffee um mutmaßlich den Mann abzulenken. In dieser Zeit schauten sie sich in den Räumlichkeiten um und verließen anschließend fluchtartig die Wohnung. Etwas später stellte der 60-Jährige das Fehlen eines vierstelligen Bargeldbetrages fest. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, denen die Frauen als Spendensammlerinnen im Bereich des Lebensmittelgeschäftes und eines Einkaufszentrums an der Wolfgang-Brumme-Allee aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

