PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte scheitern bei Einbruch in Imbiss

Grevenbroich (ots)

An der Grevenbroicher Von-Bodelschwingh-Straße haben Unbekannte offenbar versucht, in einen gastronomischen Betrieb einzubrechen. Die Betreiber des Imbisses konnten deutliche Hebelmarkten an der Tür feststellen. Der Einbruchsversuch dürfte zwischen Samstag, 27. Dezember, 16 Uhr, und Montag, 29. Dezember, 10 Uhr, stattgefunden haben.

Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt und bittet Zeugen, weiterführende Informationen telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu richten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:45

    POL-NE: Geldbörsen entwendet

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (29.12.) kam es zu einem Taschendiebstahl in einer Einkaufspassage an der Straße "Ostwall". Gegen 14:30 Uhr hielt sich eine 71-jährige Bedburgerin in einem Modegeschäft auf und bemerkte eine unbekannte weibliche Person hinter sich. Kurze Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ihre Handtasche offenstand und zwei Geldbörsen mit Bargeld entwendet wurden. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau, welche auf circa 45 Jahre ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:45

    POL-NE: Polizisten in Zivil stellen 19-jährigen Raser

    Kaarst (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 30. Dezember, war ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei auf der Landstraße 381 unterwegs und beabsichtige, kurz vor Büttgen auf die Landstraße 154 abzubiegen. Während die Beamten kurz vor Mitternacht an der Rot zeigenden Ampel warteten, befuhr ein weiteres Fahrzeug aus Richtung Kleinenbroich die Straße, beschleunigte an der Kreuzung stark und fuhr über die rote Ampel. Die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:20

    POL-NE: Nach Feuer an der Ritterstraße: Brandermittler gehen von technischem Defekt aus

    Kaarst (ots) - In der Nacht zu Heiligabend hat ein Feuer ein Einfamilienhaus an der Kaarster Ritterstraße zerstört. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Person musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei sowie couragierten Nachbarn gelang es, mehrere Hausbewohner mit Hilfe von Leitern in Sicherheit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren