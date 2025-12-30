Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte scheitern bei Einbruch in Imbiss

Grevenbroich (ots)

An der Grevenbroicher Von-Bodelschwingh-Straße haben Unbekannte offenbar versucht, in einen gastronomischen Betrieb einzubrechen. Die Betreiber des Imbisses konnten deutliche Hebelmarkten an der Tür feststellen. Der Einbruchsversuch dürfte zwischen Samstag, 27. Dezember, 16 Uhr, und Montag, 29. Dezember, 10 Uhr, stattgefunden haben.

Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt und bittet Zeugen, weiterführende Informationen telefonisch unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell