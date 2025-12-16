FW-M: Linienbus in Brand (Bogenhausen)
München (ots)
Dienstag, 16. Dezember 2025; 13.49 Uhr
Englschalkinger Straße
Am frühen Nachmittag hat am Arabellapark ein Linienbus gebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden.
Der Feuerwehr wurde eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines Linienbusses gemeldet. An der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte bestätigen, dass der Gelenkbus im hinteren Teil brannte. Personen waren zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Fahrzeug. Mit einem Hohlstrahlrohr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, wodurch weitere anfahrende Kräfte ihre Einsatzfahrt abbrechen konnten. Da auch Rauch in den Treppenraum eines benachbarten Gebäudes gezogen war, wurde auch dieses durch die Kräfte der Feuerwehr München kontrolliert.
Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
(zar)
