Feuerwehr München

FW-M: Feuer in Lagerraum einer Malerei (Sendling-Westpark)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Donnerstag, 11. Dezember 2025, 2.26 Uhr

Tulbeckstraße

In der Nacht ist es in der Tulbeckstraße zu einem Brand gekommen.

Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr gingen zunächst von einem Brand eines Müllhäuschens aus, welches sich im Verlauf des Einsatzes als Lagerraum eines Malerbetriebes entpuppte.

Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz und einem Hohlstrahlrohr eingeleitet. Trotz der bunten Palette an Lacken, Farben und Spraydosen, die immer wieder zu Knallgeräuschen führten, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Ein an das Lager angrenzendes Trafohäuschen wurde durch mit Rauch und Feuer beaufschlagt. Die Stadtwerke wurden verständigt, um vor Ort den Zustand und Technik ihrer Infrastruktur zu kontrollieren, konnten aber keine Schäden feststellen.

Bei diesem Einsatz wurde ein Prototyp der neuen Generation Hilfeleistungslöschfahrzeuge zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Fahrzeug und die zum Teil neue Ausrüstung konnte so bei einem echten Einsatz ausgiebig getestet werden.

Nachdem es bei diesem Einsatz keine Verletzten gab, konnte der Einsatz nach rund eineinhalb Stunden beendet werden.

Die Polizei hat zur Klärung der Brandursache und der Schadenshöhe die Ermittlungen aufgenommen.

(pes/ msz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell