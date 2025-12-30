Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lkw in Vollbrand

Dormagen (ots)

Am Dienstag (30.12.) geriet gegen 02:50 Uhr ein Lkw in Dormagen in Brand. Das Fahrzeug war an der Otto-Schott-Straße in Delrath abgestellt.

Der Fahrzeugführer, welcher sich nach ersten Erkenntnissen zuvor im Lkw befand, konnte sich vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr ins Freie retten. Er hatte nach ersten Ermittlungen Rauchgase eingeatmet und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das vollständig zerstörte Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Straße gereinigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

