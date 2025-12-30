PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lkw in Vollbrand

Dormagen (ots)

Am Dienstag (30.12.) geriet gegen 02:50 Uhr ein Lkw in Dormagen in Brand. Das Fahrzeug war an der Otto-Schott-Straße in Delrath abgestellt.

Der Fahrzeugführer, welcher sich nach ersten Erkenntnissen zuvor im Lkw befand, konnte sich vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr ins Freie retten. Er hatte nach ersten Ermittlungen Rauchgase eingeatmet und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das vollständig zerstörte Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Straße gereinigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

