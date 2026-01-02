Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Neuss (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 31. Dezember, ist es an der Kreuzung von Hubertusweg, Am Südpark und Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 36-Jähriger aus Fahrtrichtung Reuschenberg kommend unterwegs. Auf der Kreuzung beabsichtige er, seinen Pkw zu wenden. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 27-Jährigen, welches in Richtung Reuschenberg unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 36-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, sein Unfallgegner sowie ein Zeuge verfolgten ihn jedoch und brachten ihn durch Lichtsignale zum Anhalten.

Für die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Polizei ergab sich der Verdacht, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete dies. Außerdem ergaben sich auch Hinweise auf den Konsum weiterer Betäubungsmittel.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zum genauen Hergang und nimmt weiterführende Zeugenaussagen unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell