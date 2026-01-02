PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Neujahrsnacht wurde die Polizei gegen 03:30 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten allarmiert. Zeugen hatten an der Kreuzung Annostraße und Plankstraße einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie sich eine männliche Person, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet, vom Ort der mutmaßlichen Detonation entfernte. Wie die herbeigerufenen Einsatzkräfte später feststellten, war der Zigarettenautomat augenscheinlich durch eine Sprengung stark beschädigt und geöffnet worden. Art und Höhe der möglichen Tatbeute sind noch unbekannt.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit weiterführenden Hinweisen unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

