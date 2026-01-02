Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Neujahrsnacht wurde die Polizei gegen 03:30 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten allarmiert. Zeugen hatten an der Kreuzung Annostraße und Plankstraße einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie sich eine männliche Person, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet, vom Ort der mutmaßlichen Detonation entfernte. Wie die herbeigerufenen Einsatzkräfte später feststellten, war der Zigarettenautomat augenscheinlich durch eine Sprengung stark beschädigt und geöffnet worden. Art und Höhe der möglichen Tatbeute sind noch unbekannt.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit weiterführenden Hinweisen unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

