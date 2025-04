Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Brand auf Schrottplatz

Ahlen (ots)

Ein Brand auf einem Schrottplatz in der Ahlener Innenstadt hat am Sonntagabend für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Gegen 19:23 Uhr gingen bei der Feuerwehr 30 Notrufe ein, dass mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände in Flammen stehen. Insgesamt brannten acht Fahrzeuge, was zu einer starken Verrauchung der Innenstadt führte und die Sicht erheblich beeinträchtigte.

Die Feuerwehr Ahlen rückte mit zwei Löschzügen sowie mehreren Einsatzfahrzeugen aus und konnte den Brand nach ca. 1 Stunde unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Polizei sperrte mehrere Straßen rund um den Brandort, um die Sicherheit der Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

