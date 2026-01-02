PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ausschreitungen in der Silvesternacht: Helfen Sie mit, die Störer zu identifizieren!

Dormagen (ots)

In der Neujahrsnacht ist es im Dormagener Stadtteil Hackenbroich zu Ausschreitungen von Personengruppen gegen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gekommen, die die Ermittler des Kriminalkommissariats nun aufarbeiten. Bereits kurz vor Mitternacht war die Polizei bei der Räumung eines Kreisverkehrs an der Neckarstraße mit Pyrotechnik beschossen und beworfen worden. Wenig Später war es in der unmittelbaren Nähe zu einem Wohnungsbrand gekommen. Während der Löscharbeiten wurden Feuerwehr und Polizei erneut aus einer Personengruppe heraus mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Dabei wurde ein Streifenwagen beschädigt und eine Polizistin leicht verletzt. Es wurden Verstärkungskräfte aus anderen Behörden hinzugezogen. In der Spitze waren rund 100 Störer vor Ort. Im Nahbereich kam es offenbar zu weiteren Fällen von Brandstiftung.

Im Nachgang an diese Ausschreitungen will die Polizei nun konsequent für Aufklärung sorgen und die Verantwortlichen identifizieren. Das Kriminalkommissariat 25 ermittelt. Es sollen auch mögliche Videos ausgewertet werden, die Augenzeugen in der Silvesternacht gemacht haben. Die Polizei ruft dazu auf, möglicherweise sachdienliches Foto- und Videomaterial - auch anonym - unter folgendem Link hochzuladen und so den Ermittlern zur Verfügung zu stellen: https://nrw.hinweisportal.de/. Außerdem werden Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:41

    POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

    Neuss (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (01.01.), gegen 00:40 Uhr, ein Auto an der Blücherstraße im Barbaraviertel in Vollbrand geraten. Die silberne Mercedes A-Klasse brannte vollständig aus. Ermittler prüfen nun auch, ob der Brand in der Silvesternacht mittels Pyrotechnik vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:14

    POL-NE: Alkoholisiert Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 31. Dezember, ist es an der Kreuzung von Hubertusweg, Am Südpark und Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 36-Jähriger aus Fahrtrichtung Reuschenberg kommend unterwegs. Auf der Kreuzung beabsichtige er, seinen Pkw zu wenden. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 27-Jährigen, welches in ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:12

    POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

    Neuss (ots) - In der Neujahrsnacht wurde die Polizei gegen 03:30 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten allarmiert. Zeugen hatten an der Kreuzung Annostraße und Plankstraße einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie sich eine männliche Person, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet, vom Ort der mutmaßlichen Detonation entfernte. Wie die herbeigerufenen Einsatzkräfte später feststellten, war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren