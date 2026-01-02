Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ausschreitungen in der Silvesternacht: Helfen Sie mit, die Störer zu identifizieren!

Dormagen (ots)

In der Neujahrsnacht ist es im Dormagener Stadtteil Hackenbroich zu Ausschreitungen von Personengruppen gegen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gekommen, die die Ermittler des Kriminalkommissariats nun aufarbeiten. Bereits kurz vor Mitternacht war die Polizei bei der Räumung eines Kreisverkehrs an der Neckarstraße mit Pyrotechnik beschossen und beworfen worden. Wenig Später war es in der unmittelbaren Nähe zu einem Wohnungsbrand gekommen. Während der Löscharbeiten wurden Feuerwehr und Polizei erneut aus einer Personengruppe heraus mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Dabei wurde ein Streifenwagen beschädigt und eine Polizistin leicht verletzt. Es wurden Verstärkungskräfte aus anderen Behörden hinzugezogen. In der Spitze waren rund 100 Störer vor Ort. Im Nahbereich kam es offenbar zu weiteren Fällen von Brandstiftung.

Im Nachgang an diese Ausschreitungen will die Polizei nun konsequent für Aufklärung sorgen und die Verantwortlichen identifizieren. Das Kriminalkommissariat 25 ermittelt. Es sollen auch mögliche Videos ausgewertet werden, die Augenzeugen in der Silvesternacht gemacht haben. Die Polizei ruft dazu auf, möglicherweise sachdienliches Foto- und Videomaterial - auch anonym - unter folgendem Link hochzuladen und so den Ermittlern zur Verfügung zu stellen: https://nrw.hinweisportal.de/. Außerdem werden Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

