Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme: Ermittlungen gegen 27-Jährigen

Schlüchtern (ots)

(lei) Was hatte der Mann auf einem fremden Grundstück und in einem fremden Auto verloren? Eine Antwort auf diese Frage soll nun ein Strafverfahren bringen, dass gegen einen 27-Jährigen Mann wegen Verdachts des versuchten Diebstahls sowie ferner wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz geführt wird. Den Ermittlungen vorausgegangen war die Mitteilung einer aufmerksamen Anwohnerin der Bergstraße am frühen Mittwochmorgen, wonach die Frau gegen 2.40 Uhr eine verdächtige Person über ihre Überwachungskamera beobachtet habe. Der Unbekannte sei um ihr Haus geschlichen und anschließend in Richtung Straße verschwunden, gab sie am Telefon an.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten sichteten gemeinsam mit der Zeugin das Videomaterial, auf dem ein dunkel gekleideter Mann zu sehen war, der 20 bis 30 Jahre alt war und mit Kappe sowie einer Hose mit auffälligen, seitlich verlaufenden Streifen bekleidet war. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte kurz darauf in der nahegelegenen Kinzigstraße ein geparktes Fahrzeug mit eingeschalteter Innenbeleuchtung. Im Inneren lag ein, mit dem Oberkörper über der Mittelkonsole gebeugter Mann, auf den die Beschreibung auf dem Video passte.

Es handelte sich um einen 27-jährigen, den die Beamten daraufhin vorläufig festnahmen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie unter anderem eine Tierabwehrpistole sowie mehrere Kleinkaliberpatronen - beides wurde sichergestellt.

Währenddessen erschien der Halter des betroffenen Fahrzeugs am Einsatzort. Er stellte fest, dass sein Auto zwar durchwühlt worden war, jedoch offenbar nichts entwendet wurde. Wie der mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige in den Wagen kam, ist noch unklar.

Unter anderem zur Klärung seiner Identität wurde er zur Polizeistation gebracht, wo er im Zuge einer ersten Befragung äußerte, aufgrund von Alkoholkonsum in das Fahrzeug geraten zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab allerdings 0,0 Promille, was Zweifel an seiner Aussage aufkommen ließ. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

In den vergangenen Wochen registrierte die Polizei im Main-Kinzig-Kreis mehrere Taten, die offenbar auf das Konto von sogenannten "Klapperern" gehen. Das sind Personen, die bei geparkten Fahrzeugen an der Tür ziehen um zu testen, ob diese verschlossen sind. Falls der Wagen nicht verriegelt ist, wird er von ihnen geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Da solche Fälle immer mal wieder vorkommen, raten die Beamtinnen und Beamten daher eindringlich dazu, geparkte Fahrzeuge stets zu verschließen, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und sie an möglichst sicheren Orten abzustellen (beispielsweise in einer abschließbaren Garage oder einem ausgeleuchteten Ort). Denn Täter nutzen jede Möglichkeit zum Diebstahl.

Ob der 27-Jährige unter diesem Tätertyp einzuordnen ist und im Zusammenhang mit den zurückliegenden Taten steht, wird nun geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell