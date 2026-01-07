Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Albin A.

Neuss (ots)

Seit Silvester (31.12.), 18:00 Uhr, wird der 14 Jahre alte Albin A. aus Neuss vermisst. Der Junge verließ die häusliche Wohnung und wollte zu einem zurzeit unbekannten Freund nach Dormagen fahren. Einen letzten telefonischen Kontakt mit dem Vater gab es am Dienstag (06.01.).

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Albin A. ist 14 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Er hat eine schlanke Statur, braune Haare und braune Augen. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover, schwarzer Weste, weißen Schuhen und einer schwarzen Jeans.

Ein Foto von Albin A. kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter nachfolgendem Link aufgerufen werden:

https://sp-anwendung.polizei.nrw.de/app/fahndungsportal/lists/vermisste/dispform.aspx?id=3807

Hinweis:

Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 21 in Neuss oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell