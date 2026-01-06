PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Dormagen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Montagvormittag (05.01.) zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Neusser Straße in Nievenheim gekommen. Personen wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Bewohner des Hauses hatten gegen 10:50 Uhr Rauch im Keller bemerkt. Nachdem ihnen nach dem Öffnen der Kellertür eine Rauchwolke entgegengeschlagen war, hatten sie umgehend das Haus verlassen und den Notruf verständigt.

Während Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen löschten und das Haus lüfteten, kam es zu einer Sperrung der Neusser Straße durch die Polizei. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen haben nun die Experten vom Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

