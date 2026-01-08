Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Montag (05.01.) war ein 57-jähriger Krefelder an der Von-Arenberg-Straße in Meerbusch unterwegs. Neben dem Gehweg gegenüber der Einmündung an der Straße "Auf der Geest" kam eine unbekannte Person auf einem schwarzen E-Scooter aus dem Park, welcher die Von-Arenberg-Straße und die Josef-Werres-Straße miteinander verbindet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der E-Scooter-Fahrer dem Krefelder über den Fuß und touchierte diesen mit dem Lenker. Der 57-Jährige fiel zu Boden. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer soll den Mann beleidigt haben und setze seine Fahrt in Richtung Bösinghovener Straße fort. Der Krefelder wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Mann sei zwischen 30 und 40 Jahre alt, habe einen Ziegenbart und soll eine Strickmütze sowie eine schwarze Jacke mit den Buchstaben "HH" auf dem Rücken getragen haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

