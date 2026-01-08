PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Montag (05.01.) war ein 57-jähriger Krefelder an der Von-Arenberg-Straße in Meerbusch unterwegs. Neben dem Gehweg gegenüber der Einmündung an der Straße "Auf der Geest" kam eine unbekannte Person auf einem schwarzen E-Scooter aus dem Park, welcher die Von-Arenberg-Straße und die Josef-Werres-Straße miteinander verbindet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der E-Scooter-Fahrer dem Krefelder über den Fuß und touchierte diesen mit dem Lenker. Der 57-Jährige fiel zu Boden. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer soll den Mann beleidigt haben und setze seine Fahrt in Richtung Bösinghovener Straße fort. Der Krefelder wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Mann sei zwischen 30 und 40 Jahre alt, habe einen Ziegenbart und soll eine Strickmütze sowie eine schwarze Jacke mit den Buchstaben "HH" auf dem Rücken getragen haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:10

    POL-NE: Mutmaßliche Kaufinteressenten entwenden Geldbörse

    Rommerskirchen (ots) - Eine Rommerskirchenerin beabsichtigte über ein Onlineportal eine Hundetasche zu verkaufen. Am Mittwoch (07.01.) kamen zwei Interessenten, gegen 17 Uhr, zu ihr nach Hause, um sich die Tasche anzusehen. Während des Treffens fragte die weibliche unbekannte Person, ob es möglich wäre das Badezimmer aufzusuchen - die Rommerskirchenerin bejahte ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 16:41

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Albin A.

    Neuss (ots) - Seit Silvester (31.12.), 18:00 Uhr, wird der 14 Jahre alte Albin A. aus Neuss vermisst. Der Junge verließ die häusliche Wohnung und wollte zu einem zurzeit unbekannten Freund nach Dormagen fahren. Einen letzten telefonischen Kontakt mit dem Vater gab es am Dienstag (06.01.). Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:02

    POL-NE: Kellerbrand in Einfamilienhaus

    Dormagen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Montagvormittag (05.01.) zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Neusser Straße in Nievenheim gekommen. Personen wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Bewohner des Hauses hatten gegen 10:50 Uhr Rauch im Keller bemerkt. Nachdem ihnen nach dem Öffnen der Kellertür eine Rauchwolke entgegengeschlagen war, hatten sie umgehend das Haus verlassen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren