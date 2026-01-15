Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Güterzug übersehen, Firmenfahrzeug in Stade aufgebrochen, Autofahrer unter Drogeneinfluss, Unfallbeteiligter flüchtet ohne Führerschein, Alkohol am Steuer,

Stade (ots)

1. Güterzug übersehen - Lok kollidiert mit PKW-Anhänger - keine Verletzten

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:40 h ist es in Stade in der Straße "Am Bullenhof" zu einem Unfall mit einem Güterzug gekommen. Zu der Zeit hatte ein 54-jähriger Fahrer mit seinem Gespann bestehend auf Mercedes-Transporter und PKW-Anhänger den dortigen nur durch ein Andreaskreuz gesicherten, unbeschrankten Bahnübergang überquert und dabei den von links ankommen Güterzug übersehen. Obwohl der 59-jährige Lokführer noch ein Warnpfeifsignal gegeben hatte, konnte der Sprinterfahrer den Übergang nicht rechtzeitig freimachen und die Güterzuglok stieß mit dem Anhänger zusammen. Bei der Kollision entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro an der Lok und an dem Anhänger. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 1. Zug der Feuerwehr Stade wurde alarmiert und rückte an der Einsatzstelle an. Betriebsstoffe sind bei dem Unfall nicht ausgelaufen. Eine Bundespolizeistreife aus Cuxhaven und der zuständige Notfallmanager der Deutschen Bahn waren ebenfalls mit im Einsatz. Das Industriegleis und der Bahnübergang mussten für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Firmenfahrzeug in Stade aufgebrochen und Werkzeug entwendet

In der Zeit von Freitag, den 19.12.25, 16:00 h bis Mittwoch, den 14.01.26, 08:00 h haben Unbekannte in Stade in der Straße "Loger Weide" einen dort abgestellten Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 7.000 Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Autofahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall in Stade

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:00 h ist in Stade in der Schiffertorstraße zu einem Verunfall gekommen, bei dem die Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta aus Harsefeld war zu der Zeit mit seinem Auto im Kreisverkehr in der Schiffertorstraße unterwegs und wollte in die Wallstraße ausfahren. Dabei übersah er offenbar die 24-jährige Fahrerin eines E-Scooters aus Stade die auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 24-Jährige sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 29-Jährigen eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt und er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogen am Steuer und Verursachen eines Verkehrsunfalls mit Verletzten ermittelt.

4. Unfallbeteiligter flüchtet ohne Führerschein - Auto nicht zugelassen

Gegen kurz vor 19:00 h ist es am gestrigen Abend in Stade in der Sachsenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem der Geschädigte geflüchtet ist. Zu der Zeit rangierte eine 63-jährige Staderin mit ihrem Opel Adam rückwärts vom Grundstück auf die Straße. Dabei übersah sie den am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten silbernen Toyota und stieß mit diesem zusammen. Noch bevor die Polizei eintraf, kam der Fahrzeugverantwortliche und entfernte sich mit dem beschädigten Auto von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass das Auto nicht zugelassen war und der mutmaßlich Verantwortliche zudem möglicherweise ohne Führerschein weggefahren war. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch weiter an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die angeben können, wer mit dem silbernen Toyota weggefahren ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

5. Unter Alkohol am Steuer Unfall verursacht

Ebenfalls am gestrigen Abend zwischen 18:05 h und 18:45 h ist es dann in Stade in der Freiburger Straße noch zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 38-jähriger Fahrer eines Skoda aus Hollern-Twielenfleth war zu der Zeit mit seinem Auto auf der Freiburger Straße in Richtung der Landesstraße 111 unterwegs und hatte dann in Höhe des Unfallortes einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Volvo touchiert und beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Fahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von ca. 1,8 Promille unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Verkehrsunfalls ermittelt. Bei dem Unfall wurden beide Autos beschädigt, der Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

